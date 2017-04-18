Восьмая трансплантация донорской почки выполнена в Ханты-Мансийске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.04.2017 14:03

Операция прошла на прошлой неделе в плановом режиме.

Фото: cmphmao.ru

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, вмешательство потребовалось жительнице окружной столицы. После постепенного развития почечной недостаточности в 2014 году пациентка переведена за заместительную почечную терапию. С октября 2016 года проводилось полное медицинское обследование возможных доноров. Из трех кандидатов, по медицинским показаниям, на роль донора подошла мама югорчанки.

В этом году специалисты рассчитывают выполнить еще четыре таких трансплантации. Две операции запланированы на апрель.

Всего в листе ожидания на пересадку родственной почки сегодня находятся 70 пациентов. Процедуру гемодиализа в автономном округе проходят 562 человека.