НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Восьмая трансплантация донорской почки выполнена в Ханты-Мансийске

18.04.2017 14:03

 Операция прошла на прошлой неделе в плановом режиме. 

Фото: cmphmao.ru

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, вмешательство потребовалось жительнице окружной столицы. После постепенного развития почечной недостаточности в 2014 году пациентка переведена за заместительную почечную терапию. С октября 2016 года проводилось полное медицинское обследование возможных доноров. Из трех кандидатов, по медицинским показаниям, на роль донора подошла мама югорчанки.  

В этом году специалисты рассчитывают выполнить еще четыре таких трансплантации. Две операции запланированы на апрель.

Всего в листе ожидания на пересадку родственной почки сегодня находятся 70 пациентов. Процедуру гемодиализа в автономном округе проходят 562 человека.

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