НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Демонтированный памятник Сталину в Сургуте установят на новом месте

18.04.2017 14:13

По данным агентства «Интерфакс-Урал», он появится на Мемориале славы у Вечного огня. 

Фото: ura.ru

Общественная организация «Русский дух» в Югре уже вышла на договоренность с администрацией Сургута, сообщил председатель активистов Денис Ханьжин. 27 апреля городская комиссия по топонимике рассмотрит вопрос об установке бюста. Если он будет решен в пользу активистов, то памятник откроют до 9 мая.

А пока собираются средства на установку объекта. Необходимо 50 тыс. рублей, которые пойдут на транспортные расходы, изготовление постамента и облагораживание прилегающей территории.

В сентябре 2016 года памятник Сталину был установлен без согласия властей Сургута на набережной города, затем по решению администрации его демонтировали.

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