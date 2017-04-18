На реке Обь в Нижневартовске перевернулась лодка с рыбаками

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.04.2017 14:38

Двое мужчин оказались в ледяной воде и не могли самостоятельно добраться до берега.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Очевидцы, находившиеся на берегу, вызвали службу спасения. Такова легенда учений, проведенных специалистами.

Спасатели, прибыв на место, оказывали помощь двумя способами. Одного из мужчин доставили на берег на судне на воздушной подушке, второй был спасен с использованием специальной веревки. Уже на берегу рыбакам оказали первую медицинскую помощь врачи.

«Такие учения проводятся ежегодно и позволяют отработать приемы и способы взаимодействия с единой дежурно-диспетчерской службой и экстренными службами города, - прокомментировал начальник аварийно-спасательной службы города Нижневартовска Андрей Фокин. – Кроме того, практические занятия помогают спасателям не терять форму и в случае реальной чрезвычайной ситуации действовать максимально оперативно и профессионально».