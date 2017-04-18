НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Госавтоинспекторы проверят наличие детских кресел у водителей

18.04.2017 16:12

 Профилактическая акция «Дорогу ребенку!» стартовала в Югре. 

Она будет проводиться на автодорогах федерального значения Р 404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» и «Подъезд к г.Сургут», а также на трассе регионального значения «Иртыш».

Сотрудники ГИБДД также будут посещать школы, и напоминать учащимся о мерах безопасности при переходе проезжей части, а родителям – о привитии в семье навыков неукоснительного соблюдения ПДД. В ходе мероприятий югорчанам напомнят и о необходимости использования фликеров. Завершится акция 21 апреля, сообщает пресс-служба окружного ведомства.

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