Госавтоинспекторы проверят наличие детских кресел у водителей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.04.2017 16:12

Профилактическая акция «Дорогу ребенку!» стартовала в Югре.

Она будет проводиться на автодорогах федерального значения Р 404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» и «Подъезд к г.Сургут», а также на трассе регионального значения «Иртыш».

Сотрудники ГИБДД также будут посещать школы, и напоминать учащимся о мерах безопасности при переходе проезжей части, а родителям – о привитии в семье навыков неукоснительного соблюдения ПДД. В ходе мероприятий югорчанам напомнят и о необходимости использования фликеров. Завершится акция 21 апреля, сообщает пресс-служба окружного ведомства.