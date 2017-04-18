НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Лянторе завершилась большая научная конференция под названием "Шаг в будущее"

18.04.2017 17:10

 Молодежь представила научные изыскания по экологии, медицине, химии, физике и другим дисциплинам. 

Программа "Шаг в будущее"объединила в себе три конференции. И все они одновременно развернулись в средней школе №4. В 21 первый раз прошла исследовательская концеренция. В 17-ый -научно-практическая экологическая - под названием «Молодежь исследует окружающую среду». Еще одно мероприятие, направленное на сохранение окружающей среды, имени Галины Кушниковой собрало будущих экологов в 8 раз.

ТРК «ЛянторИнформ»

 

 

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