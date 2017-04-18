НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Власть станет более открытой

18.04.2017 17:16

Данный вопрос стоял на повестке дня на заседании комиссии по развитию гражданского общества. 

В течение ближайшего месяца в Югре будет разработана концепция открытости окружных структур.Этот документ установит некий стандарт открытости. Фактически такое положение вещей в Югре уже сложилось: при всех департаментах существуют общественные советы, а глав окружных ведомств выбирают народным голосованием.

Принятие концепции - одно из требований, которое предъявляется к регионам, если они принимают участие в федеральном проекте «Открытое правительство». Югра, как раз относится к их числу. Вначале концепция открытости будет введена на окружном уровне, а затем её адаптируют под муниципальный формат.

 

 

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