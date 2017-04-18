Лучшие игроки в бочча живут в Ханты-Мансийске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.04.2017 19:05

16 апреля в окружной столице прошли Чемпионат и первенство по бочча в зачет Параспартакиады Югры. В них приняли участие около 30 спортсменов из 8 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Нижневартовска, Лангепаса, Сургута, Ханты-Мансийска, Сургутского района, Советского, Горноправдинска и Югорска.

Фото: ugramegasport.ru

По итогам соревнований места в общекомандном зачете распределись следующим образом: самой многочисленной и сильной командой стали хантымансийцы, занявшие верхнюю ступень пьедестала почета.

На втором месте – команда боччистов из Нижневартовска. Заслуженную «бронзу» соревнований, всего на несколько очков отстав от «серебряных» призеров, завоевала команда игроков в бочча из Югорска.

По итогам Чемпионата и первенства по бочча сформируется команда автономного округа, которая будет представлять Югру на всероссийских соревнованиях. Ближайшее из них – 1 этап Кубка России по бочча состоится в Севастополе уже 22 июня. Это рейтинговые соревнования, по итогам которых лучшие боччисты выйдут в финал Кубка России.