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На дорогах России могут появиться двойные стоп-линии

18.04.2017 20:23

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность введения двойной стоп-линии на перекрестках, а также вопрос разрешения мотоциклистам ездить между рядами машин. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Фото: vtwins.ru

По первому предложению власти проведут эксперимент. Правительство Москвы и Минтранс выберут перекресток с интенсивным движением, где будут нанесены две стоп-линии: первая — для автомобилей, вторая с интервалом 3-5 м — для мотоциклистов. Мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии.

«Стартуют они также вместе с автомобилями, и это небезопасно».

Если эксперимент будет признан удачным, будет изменено и законодательство. Также Шувалов поручил МВД, Минтрансу и «Открытому правительству» проработать вопрос о возможности «движения мотоциклистов между рядами». Впрочем, Госавтоинспекция сочла разрешение движения мототранспорта между рядами «нецелесообразным».

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