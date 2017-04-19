В Сургуте нашли одного из сбежавших воспитанников спецшколы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.04.2017 10:11

Подросток находился у себя дома. Об этом накануне рассказали в УМВД России по Сургуту.

После побега 15-летнего мальчика прятала мама. В настоящее время он отправлен обратно в спецучреждение. Второй подросток пока не обнаружен. Известно, что он скрывается в Нижневартовске, его точное местонахождение устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, двое воспитанников спецшколы сбежали 8 апреля из спорткомплекса на улице Ивана Захарова, где проходили соревнования по греко-римской борьбе.