НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте нашли одного из сбежавших воспитанников спецшколы

19.04.2017 10:11

Подросток находился у себя дома. Об этом накануне рассказали в УМВД России по Сургуту. 

После побега 15-летнего мальчика прятала мама. В настоящее время он отправлен обратно в спецучреждение. Второй подросток пока не обнаружен. Известно, что он скрывается в Нижневартовске, его точное местонахождение устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, двое воспитанников спецшколы сбежали 8 апреля из спорткомплекса на улице Ивана Захарова, где проходили соревнования по греко-римской борьбе. 

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