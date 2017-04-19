В составе сборной России на Международный турнир в Венгрию этим летом отправится югорчанин Илья Дружинин

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.04.2017 10:57

Билет в национальную команду наш спортсмен получил по итогам успешного выступления на чемпионате страны. В Москве он стал лучшим на дистанции 1,5 тысячи метров вольным стилем и завоевал серебро на дистанции 800 метров.

На соревнованиях отличились и другие югорские пловцы. Так, по одной серебряной и бронзовой медали выиграли Кристина Вершинина и Ярослав Потапов, ещё одна бронзовая награда у Никиты Ульянова. Также на чемпионате спортсмены установили новые рекорды Югры на дистанции 200 метров баттерфляем и эстафете 4 по 100.