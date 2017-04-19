Сегодня в Югре открывается одно из значимых культурных мероприятий – молодёжный фестиваль «Зелёный шум»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.04.2017 11:25

Он объединяет все сферы искусства: от балета до академической музыки.

На протяжении пяти лет в фестивале принимают участие победители Международного телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик», выступят они и в день открытия. Также на сцену Сургутской филармонии выйдут артисты Театральной школы Константина Райкина с вокальным спектаклем.

Закрытие V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» запланировано на 26 апреля. В этот день выступит Камерный хор Московской консерватории – коллектив высокого международного уровня.