НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня в Югре открывается одно из значимых культурных мероприятий – молодёжный фестиваль «Зелёный шум»

19.04.2017 11:25

Он объединяет все сферы искусства: от балета до академической музыки. 

На протяжении пяти лет в фестивале принимают участие победители Международного телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик», выступят они и в день открытия. Также на сцену Сургутской филармонии выйдут артисты Театральной школы Константина Райкина с вокальным спектаклем.

Закрытие V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» запланировано на 26 апреля. В этот день выступит Камерный хор Московской консерватории – коллектив высокого международного уровня. 

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