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Обь в районе Сургута вскроется в этом году 8 мая

19.04.2017 12:54

 А в Нижневартовске на 3-4 дня раньше. Прогноз чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья опубликовали специалисты «Центроспас-Югории». 

Фото: psekups.ru

Точные сроки будут зависеть от метеорологических факторов и интенсивности притока воды в русловую сеть.

Вскрытие рек в Югре ожидается преимущественно раньше среднемноголетних дат.

В третьей декаде апреля освободятся ото льда реки Иртыш, Конда, Большой Юган, Большой Салым (Кондинский, Ханты-Мансийский, Сургутский, Нефеюганский районы). В течение первой декады мая – ледоход ожидается на реках Обь, Казым, Аган, Большой Юган, Вах (Октябрьский, Сургутский, Ханты-Мансийский и Нижневартовский районы). В течение третьей пятидневки мая – лед тронется на Северной Сосьве и Казыме (Березовский и Белоярский районы).

По прогнозам, в Сургутском районе может быть подтоплена дорога Локосово – Сахарный Яр, а также при теплой погоде в течение апреля – начале мая большая вода может дойти до деревень Русскинская и Тайлакова.

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