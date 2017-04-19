НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В ГИБДД Сургутского района подвели итоги работы за первый квартал 2017 года

19.04.2017 13:46

С января по март зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 14 человек и 95 получили серьезные травмы. 

По сравнению с прошлым годом число совершенных ДТП снизилось на 9,5%, а вот количество погибших выросло почти на 8%, пострадавших – больше чем в половину. Кстати, среди травмированных шестеро детей.

Инспекторы отмечают всплеск аварий на автодорогах «Сургут-Нижневартовск» и «Сургут-Когалым». Сейчас на этих трассах круглосуточно дежурят три-четыре экипажа ДПС. Как только потеплеет, здесь нанесут разметку, установят катафоты – все это позволит водителям лучше ориентироваться в ситуации. 

 

 

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