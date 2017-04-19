В Сургуте начал работать сервис Яндекс.Такси

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.04.2017 14:39

Он позволяет быстро найти свободную машину без звонка диспетчеру. Сделать заказ можно на сайте taxi.yandex.ru или в приложении для iOS или Android.

Фото: bankivse.ru

Сейчас в Сургуте к сервису подключено более 200 машин из местных таксопарков. Заказ получает водитель, который находится неподалёку от клиента, поэтому такси приезжает быстро — в среднем за 4 минуты. За его приближением можно следить на карте города, а цвет, марку, номер автомобиля и телефон водителя сервис присылает в смс.

Оплатить поездку можно как наличными, так и банковской картой. Первые два километра в пути стоят 79 рублей, далее — 11 рублей за километр и рубль за минуту. Цена поездки рассчитывается при заказе такси и не меняется, даже если на пути возникнет пробка или водитель отклонится от рекомендуемого маршрута.

Пересчёт происходит в двух случаях: когда пассажир просит сделать по дороге остановку или меняет точку назначения, рассказали в пресс-службе компании «Яндекс».