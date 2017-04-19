Изменения в Закон о применении контрольно-кассовой техники вступят в силу с 15 июля

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.04.2017 15:02

В ИФНС по Сургутскому району напоминают, что до установленного срока все владельцы кассовых аппаратов старого образца обязаны перейти на использование модернизированного оборудования.

В соответствии с новым порядком оборудование должно автоматически передавать данные об операциях в налоговые органы в режиме «он-лайн» через оператора фискальных данных. Также аппарат должен содержать фискальный накопитель, заменяющий электронную ленту.

В районной инспекции на налоговом учете на сегодняшний день кассовой техники старого образца состоит более тысячи штук.