НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Изменения в Закон о применении контрольно-кассовой техники вступят в силу с 15 июля

19.04.2017 15:02

В ИФНС по Сургутскому району напоминают, что до установленного срока все владельцы кассовых аппаратов старого образца обязаны перейти на использование модернизированного оборудования. 

В соответствии с новым порядком оборудование должно автоматически передавать данные об операциях в налоговые органы в режиме «он-лайн» через оператора фискальных данных. Также аппарат должен содержать фискальный накопитель, заменяющий электронную ленту.

В районной инспекции на налоговом учете на сегодняшний день кассовой техники старого образца состоит более тысячи штук. 

 

 

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