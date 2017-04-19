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На Совете глав в Ханты-Мансийске вручили гранты на развитие жилищного строительства

19.04.2017 15:37

Деньги получили муниципалитеты, которые победили в конкурсе лучших жилищных проектов. Конкурс под названием «Современная модель жилищного строительства» проводился по двум категориям. 

Среди муниципальных районов самым успешным оказался Белоярский - он занял первое и третье призовые места. Общий размер грантов на два проекта белоярцев - почти 35 млн рублей. В категории городских округов конкуренция оказалась более жёсткой.

На первом месте Мегион, который получил около 58 млн рублей на проект по ликвидации аварийного жилищного фонда. Бронза у Нижневартовска. Свои 23 млн город собирается потратить на эффективную градостроительную политику, а точнее на инфраструктуру.

Второе место среди городов заняла окружная столица. Проект хантымансийцев нацелен на развитие жилищно-строительных кооперативов. 

 

 

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