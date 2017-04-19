НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Городскую среду и качество ЖКУ приведут в соответствие с федеральными стандартами

19.04.2017 15:50

В частности, будет реконструирована коммунальная инфраструктура. Кроме того, в эту область привлекут частные инвестиции, а также усилят контроль за услугами. 

В Югре накануне обсудили запуск двух портфелей проектов, основанных на федеральных нормативах. Один из них связан с превращением городской среды в более комфортное для югорчан пространство. На этом же заседании подвели промежуточные итоги реализации дорожных карт, связанных с выдачей разрешений на строительство и подведение коммуникаций.

По решению Минстроя России, Югра вошла в число субъектов, где продумали наиболее качественные дорожные карты. Округ в числе первых по их исполнению. 

 

 

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