Городскую среду и качество ЖКУ приведут в соответствие с федеральными стандартами

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.04.2017 15:50

В частности, будет реконструирована коммунальная инфраструктура. Кроме того, в эту область привлекут частные инвестиции, а также усилят контроль за услугами.

В Югре накануне обсудили запуск двух портфелей проектов, основанных на федеральных нормативах. Один из них связан с превращением городской среды в более комфортное для югорчан пространство. На этом же заседании подвели промежуточные итоги реализации дорожных карт, связанных с выдачей разрешений на строительство и подведение коммуникаций.

По решению Минстроя России, Югра вошла в число субъектов, где продумали наиболее качественные дорожные карты. Округ в числе первых по их исполнению.