НОВОСТИ «СЕВЕРА»
В Сургуте состоялись окружные соревнования среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
- 19.04.2017 16:24
Они стали традиционными, проводятся в округе в пятнадцатый раз. В состязаниях приняли участие 76 юных помощников дорожных полицейских из 19 муниципальных образований Югры.
Фото: sakhalin.biz
Соревнования «Безопасное колесо» позволили выявить не только самых знающих правила дорожного движения детей, но и детей, виртуозно владеющих навыками управления велосипедом.
По решению жюри победила команда юных инспекторов движения из Сургута, они и будут представлять наш округ на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Второе место заняла команда из города Ханты-Мансийска, третье – из города Мегиона.
В личном первенстве лучшие результаты показали Грицай Ольга и Арсланов Руслан из г. Сургута.