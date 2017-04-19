В Сургуте состоялись окружные соревнования среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.04.2017 16:24

Они стали традиционными, проводятся в округе в пятнадцатый раз. В состязаниях приняли участие 76 юных помощников дорожных полицейских из 19 муниципальных образований Югры.

Фото: sakhalin.biz

Соревнования «Безопасное колесо» позволили выявить не только самых знающих правила дорожного движения детей, но и детей, виртуозно владеющих навыками управления велосипедом.

По решению жюри победила команда юных инспекторов движения из Сургута, они и будут представлять наш округ на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Второе место заняла команда из города Ханты-Мансийска, третье – из города Мегиона.

В личном первенстве лучшие результаты показали Грицай Ольга и Арсланов Руслан из г. Сургута.