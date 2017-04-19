В Югре проходит региональная добровольческая акция «Эстафета здоровья»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.04.2017 17:39

Она призвана вовлечь граждан в добровольческую деятельность, а также поддержать добровольческие инициативы.

Участниками акции могут стать граждане, проживающие на территории Югры, добровольцы, добровольческие объединения, общественные организации и учреждения. Эстафету начнет Нижневартовск, а завершится мероприятие 8 мая в Ханты-Мансийске. Организаторы акции в муниципальных образованиях автономного округа получают сертификаты участников.

Лидеры эстафеты будут приглашены к участию в региональных, межрегиональных и федеральных мероприятиях. Лучшие идеи будут рекомендованы для поддержки и распространения на территории автономного округа, межрегиональном и федеральном уровнях. Представителям трех муниципальных штабов вручаются дипломы победителей акции и свитшоты «Волонтеры Победы».