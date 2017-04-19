НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре проходит региональная добровольческая акция «Эстафета здоровья»

19.04.2017 17:39

 Она призвана вовлечь граждан в добровольческую деятельность, а также поддержать добровольческие инициативы.

 Участниками акции могут стать граждане, проживающие на территории Югры, добровольцы, добровольческие объединения, общественные организации и учреждения. Эстафету начнет Нижневартовск, а завершится мероприятие 8 мая в Ханты-Мансийске. Организаторы акции в муниципальных образованиях автономного округа получают сертификаты участников.

Лидеры эстафеты будут приглашены к участию в региональных, межрегиональных и федеральных мероприятиях. Лучшие идеи будут рекомендованы для поддержки и распространения на территории автономного округа, межрегиональном и федеральном уровнях. Представителям трех муниципальных штабов вручаются дипломы победителей акции и свитшоты «Волонтеры Победы».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че