НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Авиакомпания UTair и дочерняя компания Boeing договорились о сотрудничестве в аэронавигации

19.04.2017 19:09

UTair и Jeppesen заключили сервисное соглашение о предоставлении электронных сборников аэронавигационной информации. 

"За счет внедрения программного обеспечения на базе планшетов iPad экипажи авиакомпании получают доступ к важной полетной и эксплуатационной информации, которая формируется на основе глобальной базы аэронавигационных данных", - уточнили в пресс-службе UTair.

Это позволит сократить время подготовки пилотов к полету, а также обеспечит получение всей полетной информации по касанию пальца, т.е., рабочая нагрузка пилотов будет существенно сокращена.

 

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