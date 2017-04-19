В Югре за минувшую неделю угнали четыре автомобиля: ГАЗ, «ДЭУ», «Хендэ» и «ВАЗ»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.04.2017 19:22

Все факты раскрыты сотрудниками ГИБДД, сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Фото: 86.mvd.ru

Угоны совершены в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском и Нижневартовском районах. Традиционно, машины увозят со дворов и территории магазинов. На этот раз один автомобиль угнал сотрудник СТО прямо из автосервиса. Только одну машину украли, взломав дверь автомобиля и замок зажигания.

Госавтоинспекторы обращают внимание автовладельцев на необходимость соблюдения простых советов: «Во-первых, не оставлять ключи в замке зажигания, даже если очищаете снег со стекол, закрываете гараж или укладываете покупки в багажник.

Во-вторых, постарайтесь не парковать свой автомобиль на длительное время в безлюдных неосвещенных местах, охраняемые стоянки и гаражи - наиболее надежное место для сохранности машины. В-третьих, когда закрываете и оставляете машину, не забудьте обойти ее и проверить, хорошо ли закрыты двери, стекла, багажник, капот».