В Югре за минувшую неделю угнали четыре автомобиля: ГАЗ, «ДЭУ», «Хендэ» и «ВАЗ»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 19.04.2017 19:22
Все факты раскрыты сотрудниками ГИБДД, сообщили в пресс-службе окружного ведомства.
Фото: 86.mvd.ru
Угоны совершены в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском и Нижневартовском районах. Традиционно, машины увозят со дворов и территории магазинов. На этот раз один автомобиль угнал сотрудник СТО прямо из автосервиса. Только одну машину украли, взломав дверь автомобиля и замок зажигания.
Госавтоинспекторы обращают внимание автовладельцев на необходимость соблюдения простых советов: «Во-первых, не оставлять ключи в замке зажигания, даже если очищаете снег со стекол, закрываете гараж или укладываете покупки в багажник.
Во-вторых, постарайтесь не парковать свой автомобиль на длительное время в безлюдных неосвещенных местах, охраняемые стоянки и гаражи - наиболее надежное место для сохранности машины. В-третьих, когда закрываете и оставляете машину, не забудьте обойти ее и проверить, хорошо ли закрыты двери, стекла, багажник, капот».