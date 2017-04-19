НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20 апреля Сургутский краеведческий музей презентует новый раздел выставки «Перекресток времён»

19.04.2017 21:13

 Он будет посвящен материальной культуре населения Сургутского уезда XVIII - XIX веков. 

Фото: surgut09.ru

Этот раздел выставки основан на материалах археологических раскопок поселения «Урочище Бала». Раскопки проводились с 2013 года экспедицией научно-производственного центра «Северная археология» близ села Селиярово.

Музей впервые так масштабно представляет вниманию сургутян коллекцию, включающую промысловое снаряжение (охота, рыбная ловля, оленеводство); детали обозно-конского снаряжения; кузнечно-слесарные инструменты; привозную и местную утварь; разнообразные украшения и обувь XVIII - XIX веков.

Автор раскопок археолог Максим Баранов расскажет об уникальности найденных предметов. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че