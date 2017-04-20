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21 апреля, в пятый раз, в Сургуте пройдет «Библионочь»

20.04.2017 07:17

Акцию традиционно проводит Центральная городская библиотека им. А.С Пушкина. 

На этот раз тематика всех мероприятий - а их более двадцати - объединена названием «Зелёные страницы» и связана с Годом экологии, объявленным в Росси в этом году. В залах Центральной библиотеки можно будет посетить мастер-классы по кулинарии, декоративно-прикладному искусству, туризму. Пройдут показы мод и кукольные спектакли, кинопросмотры о природе.

Тем малышам, которые не смогут принять участие в акции, библиотекари почитают по телефону сказки о природе.

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