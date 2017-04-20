НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Связисты выяснили, какие книги «живут» в смартфонах югорчан

20.04.2017 08:29

 Мобильные читатели чаще всего интересуются романами «Шантарам», «Счастливая Россия» и книгами по развитию личной эффективности, сообщает пресс-служба «Мегафона».

Как уверяют специалисты, Россия занимает второе место в рейтинге самых читающих стран мира. По результатам опроса международного института исследований GfK, 59% респондентов в нашей стране читают книги ежедневно или почти каждый день, либо хотя бы раз в неделю.

И всё популярнее становится чтение книг на смартфоне.  Чаще других для этой цели телефон используют жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Свердловской и Тюменской областей, а также Пермского края. 

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