Связисты выяснили, какие книги «живут» в смартфонах югорчан

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.04.2017 08:29

Мобильные читатели чаще всего интересуются романами «Шантарам», «Счастливая Россия» и книгами по развитию личной эффективности, сообщает пресс-служба «Мегафона».

Как уверяют специалисты, Россия занимает второе место в рейтинге самых читающих стран мира. По результатам опроса международного института исследований GfK, 59% респондентов в нашей стране читают книги ежедневно или почти каждый день, либо хотя бы раз в неделю.

И всё популярнее становится чтение книг на смартфоне. Чаще других для этой цели телефон используют жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Свердловской и Тюменской областей, а также Пермского края.