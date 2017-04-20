В Сургутском районе за сутки возбуждено два уголовных дела за повторную езду в нетрезвом виде

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.04.2017 08:52

На 19 километре автодороги Сургут - Лянтор сотрудниками районного ГИБДД был остановлен автомобиль "Volkswagen Jetta", которым управляла 32-летняя женщина. Как выяснилось, она находилась в состоянии опьянения.

Фото: tv21.ru

Второго пьяного водителя поймали недалеко от Барсово - нарушителем оказался 41-летний мужчина.

Полицейские установили, что оба водителя ранее уже подвергались административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Отделом дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 прим.1 УК РФ "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция ст. предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до 2 лет.