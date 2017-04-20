Порядка 340 многодетных семей Югры получили деньги взамен бесплатного участка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 20.04.2017 10:15
Новая мера поддержки была введена летом прошлого года.
Фото: ugrealt.ru
Чаще всего свои жилищные условия в рамках программы улучшали жители Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани и Сургута. Общий размер выплат превысил 390 миллионов рублей.
На дальнейшую реализацию мероприятий окружным бюджетом запланировано порядка 4 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить выплатами ориентировочно 3700 югорских семей.
Что касается предоставления земельных участков – то их смогли получить около 350 многодетных семей. Цифра значительно превышает предыдущие показатели: для сравнения в 2014 году было предоставлено всего сто участков.