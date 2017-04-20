НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Порядка 340 многодетных семей Югры получили деньги взамен бесплатного участка

20.04.2017 10:15

Новая мера поддержки была введена летом прошлого года. 

Фото: ugrealt.ru

Чаще всего свои жилищные условия в рамках программы улучшали жители Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани и Сургута. Общий размер выплат превысил 390 миллионов рублей.

На дальнейшую реализацию мероприятий окружным бюджетом запланировано порядка 4 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить выплатами ориентировочно 3700 югорских семей.

Что касается предоставления земельных участков – то их смогли получить около 350 многодетных семей. Цифра значительно превышает предыдущие показатели: для сравнения в 2014 году было предоставлено всего сто участков. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че