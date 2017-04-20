В здании администрации Нижневартовска произошел пожар

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.04.2017 10:12

Сообщение о задымлении поступило на пульт дежурного около половины одиннадцатого утра 19 апреля.

Фото: 86.mchs.gov.ru

На место происшествия выехали все оперативные службы города. Задымление обнаружили в подвальном помещении. В течение 20 минут очаг возгорания был ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправная проводка. Из здания были эвакуированы 150 человек.

Всего здесь работали восемь единиц техники и 38 человек личного состава подразделений МЧС.