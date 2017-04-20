НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Найден второй сбежавший из сургутской спецшколы подросток

20.04.2017 10:41

В течение 10 дней 13-летний парень находился в своем родном городе – в Нижневартовске. Он ночевал у друзей, дома не объявлялся, рассказали «Комсомольской правде» – Югра» в пресс-службе окружного УМВД.

18 апреля в компании приятелей беглеца нашли сотрудники уголовного розыска и отправили обратно в специализированное учреждение.

Напомним, второго сбежавшего подростка нашли днем ранее, его больше недели укрывала мама. Воспитанники сургутской спецшколы сбежали с соревнований по греко-римской борьбе 8 апреля. 

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