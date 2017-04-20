НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Около 3,5 килограммов «синтетики» изъяли из оборота в Нефтеюганске

20.04.2017 13:41

Наркотики нашли у 32-летней жительницы Тюменской области, приехавшей в автономный округ на заработки. Полицейские задержали ее в ходе оперативно-разыскных мероприятий. 

Фото: 86.mvd.ru

При себе у гражданки находилось 35 пакетиков с расфасованным и готовым к распространению порошкообразным веществом. Внутри свертков, согласно заключению экспертов, находился синтетический наркотик общей массой около 7 граммов. В дальнейшем при обыске в квартире задержанной обнаружили еще более 2 килограммов 800 граммов различных наркотиков. Среди изъятого были запрещенные к обороту наркотические средства синтетического и растительного происхождения.

Злоумышленница согласилась сотрудничать со следствием и рассказала, что вблизи Нефтеюганска, на территории одной из производственных баз, находится тайник, в котором спрятано еще более 500 граммов наркотиков. 

Возбуждено два уголовных дела. К слову, женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.

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