НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Очередная сессия «Школы «Медиаполигон» состоялась в деревне Лямина

20.04.2017 14:39

При поддержке Сургутского педуниверситета проект существует уже несколько лет. В нем участвуют школьники Белого Яра, Русскинской и Лямина. 

Школа юного журналиста «Медиаполигон» работает в партнерстве со всероссийским Фестивалем-конкурсом «Культурная мозаика». В его рамках три школы района, издающие свои газеты - белоярская «Наш выбор», русскинской журнал «Тром-аганские звездочки» и ляминская «Дом на воде» - представляли свои проекты и выиграли грант на их реализацию. 

 

 

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