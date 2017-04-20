НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Междуреченском, возможно, построят крытый ледовый корт

20.04.2017 16:14

 В посёлок Ваховск проведут газопровод, а в деревне Вата появится сельский Дом культуры. Все эти предложения поступили в Департамент общественных и внешних связей в ходе общественного обсуждения изменений в Стратегию-2030.

В общей сложности от муниципалитетов округа пришло более 100 заявок различной направленности - от расширения полномочий депутатов до изменения направлений бюджетных расходов. Часть предложений уже нашли своё отражение в обновлённой редакции Стратегии социально-экономического развития региона. Другие нововведения будут рассмотрены на ближайших заседаниях по корректировке госпрограмм.

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че