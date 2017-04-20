В Междуреченском, возможно, построят крытый ледовый корт

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.04.2017 16:14

В посёлок Ваховск проведут газопровод, а в деревне Вата появится сельский Дом культуры. Все эти предложения поступили в Департамент общественных и внешних связей в ходе общественного обсуждения изменений в Стратегию-2030.

В общей сложности от муниципалитетов округа пришло более 100 заявок различной направленности - от расширения полномочий депутатов до изменения направлений бюджетных расходов. Часть предложений уже нашли своё отражение в обновлённой редакции Стратегии социально-экономического развития региона. Другие нововведения будут рассмотрены на ближайших заседаниях по корректировке госпрограмм.