Двое мужчин в Сургуте ограбили таксиста и угнали его автомобиль

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.04.2017 17:03

Преступление они совершили днем ранее: вызвали такси, сели в машину и, угрожая водителю предметом, похожим на нож, потребовали деньги.

Фото: rostov.press

Автолюбитель указал на бардачок, в котором лежали 15 тысяч рублей, и смог сбежать. Злоумышленникам догнать мужчину не удалось, они сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении, рассказали в пресс-службе сургутской полиции.

Потерпевший остановил проезжающую мимо машину и стал преследовать угонщиков. Однако по пути встретил сотрудников ДПС, которым и рассказал о случившемся.

Злоумышленники 29 и 30 лет были оперативно задержаны. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Теперь мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.