Власти Сургута просят бизнесменов украсить территорию к майским праздникам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.04.2017 17:35

Обращение появилось на сайте городской администрации.

Фото: kzn.shargroup.ru

Предпринимателей просят к 1 мая и Дню Победы создать атмосферу праздника, радостного настроения для покупателей и клиентов в местах торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Чиновники рекомендуют навести порядок на прилегающей территории, при необходимости отремонтировать фасад здания, вымыть окна и установить урны. Навести порядок бизнесменам нужно до 25 апреля.

«1 и 9 Мая - любимые всеми праздники, призванные поддерживать трудовые традиции и хранить память о героическом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Красочное оформление привлекает больше потребителей, создаёт позитивный имидж предприятия, способствует повышению покупательского спроса», - отметили в управлении экономики и стратегического планирования администрации города.