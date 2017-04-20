НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Власти Сургута просят бизнесменов украсить территорию к майским праздникам

20.04.2017 17:35

 Обращение появилось на сайте городской администрации. 

Фото: kzn.shargroup.ru

Предпринимателей просят к 1 мая и Дню Победы создать атмосферу праздника, радостного настроения для покупателей и клиентов в местах торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Чиновники рекомендуют навести порядок на прилегающей территории, при необходимости отремонтировать фасад здания, вымыть окна и установить урны. Навести порядок бизнесменам нужно до 25 апреля.

«1 и 9 Мая - любимые всеми праздники, призванные поддерживать трудовые традиции и хранить память о героическом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Красочное оформление привлекает больше потребителей, создаёт позитивный имидж предприятия, способствует повышению покупательского спроса», - отметили в управлении экономики и стратегического планирования администрации города.

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