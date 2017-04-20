НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В 2018 году в Югре планируется капитально отремонтировать 380 домов

20.04.2017 18:52

Все предложения собственникам этих многоквартирников направят до 1 мая нынешнего года. 

Документы содержат перечень и объем работ, источники финансирования, стоимость и сроки проведения капремонта. В течение трех месяцев югорчане должны решить – принимать или не нет предложение от Югорского фонда капитального ремонта.

В пресс-службе организации напоминают, что заменить один вид  работ на другой можно в том случае, если их стоимость одинакова. Например, отказаться от ремонта системы электроснабжения дома за 300 тысяч рублей в пользу обновления фасада здания – не получится, так как последнее стоит в разы дороже. 

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