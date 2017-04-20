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Роструд поддержал добровольный переход на электронные трудовые книжки

20.04.2017 20:37

Это позволит снизить объемы бумажной пересылки документов, заявил глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, пишет  ТАСС. Он также отметил, что электронное делопроизводство повысит защищенность трудовых прав вахтовиков и дистанционных работников. 

Фото: doc22.ru

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает трудовые книжки «в их нынешнем виде» неудобными не только для работодателей и граждан, но и для Пенсионного фонда. Глава Сбербанка отметил, что сейчас уходят «сотни тысяч экочасов на заполнение трудовой книжки, обязательно с синей ручкой, обязательно с синей печатью и обязательно от руки».

Кроме того, если трудовая теряется, то гражданам приходится обходить «громадное количество организаций».

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