НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Нападающий «Мамонтов Югры» Кирилл Марченко стал серебряным призёром Турнира пяти наций

21.04.2017 09:12

Победа в овертайме над шведами в заключительном матче позволила юниорской сборной России занять второе место. На счету нашего форварда одно набранное очко за результативную передачу.

Другой игрок «Мамонтов Югры» - защитник Данила Галенюк - заработал первое очко на юниорском Чемпионате мира. В заключительном матче группового этапа россияне обыграли в овертайме чехов. Встреча завершилась со счетом 4:5. В этом матче защитник «Мамонтов» отличился голевой передачей. Защитник «Югра-ЮКИОР» Михаил Стихановский стал серебряным призёром Турнира четырёх наций.

Россияне на Турнире провели три матча: дважды обыграли сборные Швеции и Чехии по буллитам и проиграли финнам в овертайме.

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