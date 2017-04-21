Международная конференция акушеров состоится в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.04.2017 09:29

Она будет проходить на базе двух учреждений с 17 по 19 мая. Принимать делегатов будут Сургутский перинатальный центр и СурГУ.

На мероприятии выступят специалисты из США, Германии, Хорватии и России. Участники обсудят актуальные вопросы и проблемы мирового акушерства, гинекологии, а также неонатологии. Как рассказали в окружном департаменте здравоохранения, главный врач Сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева также выступит перед делегатами с докладом об охране материнства и детства в Югре.