Школьники Югры изучают основы гражданской обороны

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.04.2017 10:07

Занятия в образовательных учреждениях проходят при участии сотрудников МЧС.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Так, в Нижневартовске спасатели встретились с третьеклассниками гимназии № 1. Что такое гражданская оборона, как она создавалась, каковы ее цели и задачи, какие службы входят в состав гражданской обороны – об этом и многом другом узнали школьники из рассказа специалиста.

После экскурса в историю ГО сотрудники МЧС провели практическое занятие. Ребята познакомились со средствами индивидуальной защиты органов дыхания и научились правильно надевать противогаз.

В Нягани сотрудники МЧС и представители общественной организации «Союз добровольцев России» провели круглый стол на тему «Что такое гражданская оборона?». Мероприятие прошло на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Северяночка».

Ребята узнали о том, как нужно действовать при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!», и познакомились с содержимым «тревожного» чемоданчика. После увлекательной беседы участники мероприятия посмотрели фильм «Что такое гражданская оборона?».