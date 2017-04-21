«Россельхозбанк» поддержит сургутских предпринимателей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 21.04.2017 10:54
Представители банка отмечают, что в городе имеется огромный потенциал для развития бизнеса. Об этом они заявили во время тематической конференции, которая прошла накануне в Сургуте.
Фото: admsurgut.ru
В мероприятии приняли участие около 160 действующих и начинающих предпринимателей города. Они узнали о доступных формах поддержки, а также смогли задать вопросы экспертам в данной области.
В рамках форума АО «Россельхозбанк» и Администрация Сургута подписали соглашение, которое направлено на развитие бизнеса. Документ позволит совместно реализовать определенные программы и усилить социально-экономический потенциал города и Югры.