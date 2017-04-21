«Россельхозбанк» поддержит сургутских предпринимателей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.04.2017 10:54

Представители банка отмечают, что в городе имеется огромный потенциал для развития бизнеса. Об этом они заявили во время тематической конференции, которая прошла накануне в Сургуте.

Фото: admsurgut.ru

В мероприятии приняли участие около 160 действующих и начинающих предпринимателей города. Они узнали о доступных формах поддержки, а также смогли задать вопросы экспертам в данной области.

В рамках форума АО «Россельхозбанк» и Администрация Сургута подписали соглашение, которое направлено на развитие бизнеса. Документ позволит совместно реализовать определенные программы и усилить социально-экономический потенциал города и Югры.