НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Югре в ближайшие дни

21.04.2017 11:16

Сегодня, по данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, ожидается юго-восточный ветер порывами до 16-21 м/с. 

Фото: usgg.ru

По северо-западным районам сильные осадки – мокрый снег. Температура днём в среднем +10,+15 ºС, по западным и северным районам +2,+7 ºС.

22 апреля неблагоприятная погода сохранится. Также синоптики обещают гололед, порывистый ветер и понижение температуры, что может  спровоцировать возрастание ДТП. Автоинспекторы просят водителей избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на загородных трассах.

К слову, уже 23 апреля в Югре потеплеет, осадки прекратятся. 

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