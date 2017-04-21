НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Молодежная акция «Трезвая пробежка» пройдет в Ханты-Мансийске 29 апреля

21.04.2017 12:54

 Всех, кто захочет присоединиться, ждет разминка и забег по городу с участием прославленного боксера Руслана Проводникова. А после пробежки состоятся чаепитие и развлекательные игры. Общая длина дистанции - предположительно около 2 км. 

Забег состоится на центральной площади Ханты-Мансийска, сбор участников - в 11 часов. Мероприятие организовано по инициативе местной общественной организации «Трезвый Ханты-Мансийск» и молодежного совета при главе города Ханты-Мансийска. 

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