Весеннее половодье в Югре прогнозируется на уровне 2016 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.04.2017 13:56

Сейчас толщина льда на реках составляет от 20 до 90 см. Поверхность водоемов темнеет, появляется вода. Ежедневно наблюдается небольшой подъем уровней воды с интенсивностью от 1 до 5 сантиметров в сутки.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Паводкоопасная ситуация может сложиться на реках Иртыш и Конда. Здесь ждут подъема в среднем на полметра выше многолетних значений. На остальных водных объектах ситуация ожидается в пределах нормы. Правда, на уровни могут повлиять интенсивность снеготаяния и количество осадков.

В округе создали 45 пунктов временного размещения населения. Общая группировка сил для противодействия «большой воде» - более 10 тысяч человек.