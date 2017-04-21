В Сургутский район привезли Благодатный огонь из Иерусалима

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.04.2017 15:04

Он был доставлен в Ханты-Мансийск из Иерусалима.

На этой неделе Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершает поездки по церквям и приходам округа и привозит в храмы пасхальный огонь. Праздничную службу владыка накануне провел и в поселке Федоровский.

Кстати, Благодатный огонь выносят из Гроба Господня в Иерусалиме на особом богослужении, которое проходит в Великую субботу. Считается, что он символизирует выход из гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.