НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Общественный Совет Сургутского района поддержал строительство музейного комплекса Барсова гора

21.04.2017 15:12

По словам главы поселения Барсово Ирины Куксгауз, местные жители не осознают, что живут рядом с уникальным объектом – мусорят и разрушают урочище.

Предлагается создать музейный комплекс, чтобы югорчане могли гордиться и понимать значимость территории. По словам специалистов, этот проект будет строиться, скорее всего, на инвестиционные средства. Он может включать в себя гостиницу, стоянку, иметь выставочный зал и площадки для проведения научных конференций. Когда появится музейный комплекс неизвестно.  

 

 

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