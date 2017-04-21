В Югре накануне отметили национальный День донора

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.04.2017 15:27

В округе на каждую тысячу человек приходится порядка 14 доноров, тогда как в среднем по России их 11.

В абсолютных цифрах в Югре проживает больше 22 тысяч доноров, из них 8,5 тысяч являются почётными. Это те люди, которые 40 раз сдавали кровь или 60 раз плазму. Ежегодно в регионе заготавливается свыше 40 тысяч литров цельной крови.

Сегодня сотрудники отделения переливания крови окружной клинической больницы проводят выездную акцию в МФЦ. Предлагают клиентам и работникам центра пройти скрининг на определение группы крови, резус-фактора и уровня гемоглобина. Специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам донорства крови.