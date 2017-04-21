НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Оператор «Системы-112» сможет определять местонахождение позвонившего

21.04.2017 15:49

 Такая возможность появится в Югре с 1 мая 2017 года. 

Дополнительно у граждан могут спросить фамилию, имя и отчество, год рождения и адрес. Согласие пользователя услуг связи на обработку и предоставление его персональных данных при этом не требуется.

Напомним, что по номеру 112 жители округа могут вызвать экстренные службы со стационарных и сотовых телефонов. Трехзначные номера 101, 102, 103 и 104 продолжают работу, как и двузначные – в сетях местной фиксированной телефонной связи.

 

 

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