Оператор «Системы-112» сможет определять местонахождение позвонившего

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.04.2017 15:49

Такая возможность появится в Югре с 1 мая 2017 года.

Дополнительно у граждан могут спросить фамилию, имя и отчество, год рождения и адрес. Согласие пользователя услуг связи на обработку и предоставление его персональных данных при этом не требуется.

Напомним, что по номеру 112 жители округа могут вызвать экстренные службы со стационарных и сотовых телефонов. Трехзначные номера 101, 102, 103 и 104 продолжают работу, как и двузначные – в сетях местной фиксированной телефонной связи.