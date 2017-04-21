Войти в Молодёжный парламент Сургута пока хотят шесть человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.04.2017 16:06

Они подали заявления в оргкомитет по формированию органа. Трех кандидатов рекомендуют депутаты городской Думы, еще трех – Сургутский медицинский колледж, общественная организация и политическая партия.

Кстати, народные избранники хотят лично рассказать сургутским студентам о создании молодежного парламента. Ответят на все вопросы депутаты на встрече, которая пройдет в СурГУ 26 апреля. В городской Думе напоминают о том, что документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов принимают до 10 мая.