Сургутские школьники стали одними из самых усердных в стране

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.04.2017 18:14

Исследование среди четырех тысяч пользователей провели специалисты онлайн-тренажера для подготовки к ЕГЭ «Экзамер».

Фото: napravo.ru

В среднем, за весь период обучения каждый школьник решает около 1580 задач. Гораздо больше цифры в Махачкале, Магнитогорске и Сургуте – 5300, 4170 и 3400 задач соответственно.

Выяснилось, что благоприятно на результатах сказываются занятия с друзьями. Девочки за все время подготовки решают на 23% задач больше, чем мальчики. Занимаются реже, но дольше. Юноши выполняют на 10% образовательных «сессий», но задач решают меньше. Правда, эти гендерные поведенческие различия на итоговый результат на ЕГЭ практически не влияют.

На подготовку школьники, в среднем, тратят 8,5 часов в неделю. Занятия, как правило, занимают 10-11 дней в месяц. Ежедневно решают задачи только 3% пользователей. Пик активности приходится на 16-20 часов вечера, 9% учащихся готовятся в период с 12 ночи до 8 утра.