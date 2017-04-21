С потеплением на дороги Сургута накатывает волна ДТП с участием мотоциклистов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.04.2017 18:31

Часть таких аварий заканчивается гибелью водителей и пассажиров. Многие байкеры пренебрегают правилами дорожного движения, что и становится причиной трагедий, говорят в городской Госавтоинспекции.

Ведомство планирует в преддверии открытия «мото-сезона» организовать мероприятия по профилактике и предупреждению происшествий. В Сургуте на сегодняшний день зарегистрировано более 2000 мотоциклов и с каждым годом их количество только растет. Возрастает и количество нарушений. Самые частые – это превышение скоростного режима, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без документов.