НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С потеплением на дороги Сургута накатывает волна ДТП с участием мотоциклистов

21.04.2017 18:31

Часть таких аварий заканчивается гибелью водителей и пассажиров. Многие байкеры пренебрегают правилами дорожного движения, что и становится причиной трагедий, говорят в городской Госавтоинспекции. 

Ведомство планирует в преддверии открытия «мото-сезона» организовать мероприятия по профилактике и предупреждению происшествий. В Сургуте на сегодняшний день зарегистрировано более 2000 мотоциклов и с каждым годом их количество только растет. Возрастает и количество нарушений. Самые частые – это превышение скоростного режима, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без документов. 

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