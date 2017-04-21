В Югре обсудили стратегию реализации государственной национальной политики

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.04.2017 20:49

Обеспечение межнационального мира и согласия стало ключевой темой семинара, организованного Правительством Югры 19-20 апреля в окружной столице.

На мероприятии собрались руководители муниципалитетов Югры, специалисты органов местного самоуправления, осуществляющие координационную деятельность в сфере гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и реализации государственной национальной политики.

Глава Сургута Вадим Шувалов также принял участие в обсуждении эффективного взаимодействия органов власти с национальными общественными объединениями. На семинаре шла речь о методах оказания поддержки деятельности общественным организациям, принципах регулирования и предупреждения этнических конфликтов.